مع استمرار التصعيد في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف قرى في ريفي إدلب وحلب

مع استمرار التصعيد في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف قرى في ريفي إدلب وحلب

قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل السبت-الأحد، أطراف قرية آفس على محاور مدينة سراقب قرب طريق “m5″، وقرية معارة عليا بريف إدلب، وقرية كفر تعال بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وشهدت الأجواء خلال الساعات القليلة الفائتة، تحليقا لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء محيط مدينة إدلب والمناطق الحدودية ومنطقة النهر الأبيض في ريف إدلب الغربي التي تعرضت لغارتين جويتين من طائرة حربية روسية.

ووثق المرصد السوري، أمس، مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص هيئة تحرير الشام على محور ترنبة بريف إدلب.

وقصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية معربليت بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.