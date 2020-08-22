مع استمرار التوتر في رأس العين وريفها.. وفد تركي يزور المنطقة.. والفصائل تتحالف ضد فرقة الحمزة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، توترا كبيرا في رأس العين (سري كانييه)، إثر اشتباكات بين فصيلين مواليين لتركيا أسفر عن قتيل بينهما.

ولا يزال تعيين المدير الجديد لمعبر رأس العين الحدودي مع تركيا، يشكل خلافات وانقسامات بين الفصائل الموالية لتركيا، بينما تشكل تلك الفصائل حلفا ضد فرقة الحمزة التي يحسب عليها المدير الجديد.

على صعيد متصل، أرسلت أحرار الشرقية تعزيزات إلى قرية مصبعة في ريف رأس العين التي تشهد توترا كبيرا لليوم الثالث على التوالي.

وفي سياق ذلك، زار وفد تركي من القاعدة التركية القريبة من قرية مصبغة، واجتمع مع الوجهاء والشيوخ فيها لمناقشة الأوضاع وتهدئة الأمور.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، بأن مسلحين من “فرقة الحمزات” الموالية لأنقرة، أجبروا أصحاب عدد من المحال التجارية على إغلاقها تحت تهديد السلاح، في مدينة رأس العين، بعد قيامهم بتوزيع بروشورات ورقية في المدينة تطالب بالإضراب ضد المجلس المحلي في المدينة.

وتحاول “فرقة الحمزات” إجبار أهالي “رأس العين” على الخروج بمظاهرات ضد المجلس المدني في مدينة “رأس العين” بسبب رفض المجلس لهيمنة شقيق “فرقة الحمزات” على المعبر الحدودي مع تركيا.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قرية مصبغة في ريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها تشهد توترا كبيرا بين الأهالي من جهة، والشرطة العسكرية الموالية لتركيا من جهة أخرى، لليوم الثاني على التوالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، احتجاجات شارك فيها شيوخ ووجهاء العشائر، تضامنا مع المجلس المحلي في رأس العين، الذي أعلن أمس عن تعليق أعماله، بسبب تعيين مدير جديد للبوابة الحدودية مع تركيا في رأس العين.

وطالب المتظاهرون بوقف انتهاكات الفصائل وخروجهم من المناطق المدنية.