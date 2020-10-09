مع استمرار الحرائق في “جبال اللاذقية”.. وفاة مواطنين اثنين ونزوح مئات العائلات من السكان

توفي مواطنين اثنين وأصيب أكثر من 20 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة وحالات اختناق، جراء الحرائق التي اندلعت، اليوم، في مناطق القرداحة والحفة وبللوران في ريف اللاذقية.

ورصد المرصد السوري، استمرار الحرائق المفتعلة في قرى بللوران وزغرين وأم الطيور ووادي قنديل بريف اللاذقية، ما أسفر عن نزوح مئات العائلات، واحتراق آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والحراجية.

وفي بانياس التهمت النيران مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والبيوت البلاستيكية ومناطق الأشجار المثمرة بالإضافة إلى المناطق الحراجية في قرى وبلدات حريصون ورأس الوطى وبلغونس وبستان الحمام وابتله في منطقة العنازة، ووصلت النيران إلى الطريق الدولي بانياس-اللاذقية.

كما وصلت النيران إلى منازل المواطنين القريبة من مناطق الحرائق في جبال اللاذقية، حيث تم إخلاء السكان من عدة قرى قبل وصول النيران إليها.

كما علم المرصد السوري أن معظم أهالي بلدة أم الطيور الواقعة على اتستراد اللاذقية كسب أخلوا منازلهم، بعد ارتفاع حدة النيران المندلعة بأراضي بلدتهم واتساع رقعتها ووصولها للمنازل دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، حرائق ضخمة بدأت منذ منتصف ليل الخميس-الجمعة، اندلعت بشكل مفاجئ في مناطق متفرقة من أرياف اللاذقية، والقرداحة وجبلة وحمص، حيث اشتعلت الحرائق في غابات وبساتين كل من مناطق غلمسية والبودي وبنجارو بريف جبلة، وكلماخو وجبل العرين وقمين وقويقة والفاخورة وبسيت بريف القرداحة مسقط رأس “النظام السوري بشار الأسد”.

كما نشبت حرائق بين المنازل في منطقة شافي نوح بالقرب من المنازل وأشجار الزيتون بجوار الكلية البحرية، وسط محاولات أفراد من الكلية السيطرة على النيران في ريف جبلة.

واندلع حريق في الأراضي الحراجية بمنطقة الديرون غرب حماة، كما رصد المرصد حريق ضخم اندلع قرب سد المزينة وحريق ضمن الأحراج الواقعة قرب قرية أم الميس بريف حمص الغربي.