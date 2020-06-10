مع استمرار الحرائق في ريف الحسكة.. احتراق نحو 1500 دونم من محصول القمح اليوم

نشبت حرائق كبيرة في قرى جولبصان وسيكر الواقعة جنوب مدينة الدرباسية، والتهمت النيران نحو 400 دونم قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمساعدة الأهالي من تبريدها.

كما نشبت حرائق في 5 مشاريع زراعية في قرية بيركنيس بريف الدرباسية الغربي، وتقدر المساحة المحروقة بنحو 800 دونم من محصول القمح.

وفي قرية قيروان احترق نحو 200 دونم أيضا، واحترقت عشرات الدونمات في قرى القاسمية والرشيدية والريحانية شمال غرب تل تمر، وتسبب الحرائق باحتراق منازل الأهالي هناك.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، اندلاع حرائق كبيرة في المحاصيل الزراعية في قريتي القاسية وريحانية في ريف تل تمر.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن النيران التهمت أكثر من 900 دونم من محاصيل القمح هناك.

على صعيد متصل، اندلع حريق في قرية العامرية في ريف الحسكة وصل إلى منازل المواطنين، وتسبب في احتراق 7 منازل على الأقل.