مع استمرار الحرائق في ريف الحسكة.. استشهاد مواطن وإصابة آخر أثناء محاولة إخمادها

استشهد مواطن وأصيب آخر أثناء محاولتهما إخماد الحرائق في المحاصيل الزراعية في قرية الأسدية الخاضعة لنفوذ “قسد” بالقرب من خطوط التماس مع مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وتشهد المنطقة القريبة من نقاط التماس حرائق متتالية لا تكاد تنطفئ في مكان حتى تنشب وتتمدد في مكان آخر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، نشوب حرائق جديدة في ريف تل تمر وأبو رأسين “زركان” شمال الحسكة، حيث امتدت الحرائق من أراضي أم الكيف الزراعية لتصل إلى أراضي قُرى باب الخير والأسدية وأم عشبة في الريف الشمالي لتل تمر، ما أدى لأضرار كبير في ممتلكات المواطنين، فيما لم يتمكن أحد من السيطرة على النيران وإخمادها.

وكانت مصادر أهلية أبلغت المرصد السوري، في 24 أيار/مايو، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا يواصلون حرقهم للمحاصيل والمشاريع الزراعية في ريف تل تمر، حيث شاهدهم الأهالي يفتعلون حرائق في قرى القاسمية وأم الخير ومناطق أخرى في ريف تل تمر، حيث ألحقت أضرارا كبيرة في المحاصيل ومعدات المشاريع الزراعية، مثل محركات استخراج المياه وآلات زراعية أخرى وخزانات للمياه ومنازل المواطنين في تلك المنطقة.