مع استمرار الحرائق في ريف الحسكة.. نحو 50 ألف دونم تحولها النيران إلى رماد

اندلعت حرائق في الأراضي الزراعية التابعة لناحية الدرباسية في ريف الحسكة، اليوم، حيث احترق ما يقارب الـ40 الف دونم من الأراضي الزراعية المحصودة وغير المحصودة، ونشبت النيران في كل من قرية جديدة وكربطلي وبابا محمود وتل طيري وتل تشرين وحرم رش وتل أيلول وصولا إلى صالة ميديا على طريق القامشلي، حيث ساعدت الرياح في توسع رقعة النيران.

على صعيد متصل، احترقت مساحات زراعية كبيرة في ريفي أبو راسين وتل تمر، افتعالها عناصر الفصائل الموالية لتركيا، في كل من قرى طويلة وعريشة وجهفة ودرارا، ووصلت الحرائق إلى قرية تل طويل التي غالبية سكانها من الآشوريين، وتسببت باحتراق 80 منزلا في القرية، بينما منعت الفصائل الأهالي وفرق الإطفاء من اخمادها، وتقدر المساحة بنحو 7 آلاف دونم.

واندلعت حرائق مجهولة الأسباب في الأرضي الزراعية التي تقع ما بين قريتي ” كردمية” و ” كاني نعمة ” شمال غربي مدينة ديريك، في المنطقة المحاذية للشريط الحدودي ما بين تركيا وسوريا.

وكانت حرائق كبيرة نشبت في قرى جولبصان وسيكر الواقعة جنوب مدينة الدرباسية، والتهمت النيران نحو 400 دونم قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمساعدة الأهالي من تبريدها.

كما نشبت حرائق في 5 مشاريع زراعية في قرية بيركنيس بريف الدرباسية الغربي، وتقدر المساحة المحروقة بنحو 800 دونم من محصول القمح.

وفي قرية قيروان احترق نحو 200 دونم أيضا، واحترقت عشرات الدونمات في قرى القاسمية والرشيدية والريحانية شمال غرب تل تمر، وتسبب الحرائق باحتراق منازل الأهالي هناك.