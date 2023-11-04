مع استمرار الحراك السلمي.. أهالي قرية بريف السويداء يشاركون بمظاهرة مطالبة بالتغيير السلمي في سوريا

مع استمرار الحراك السلمي.. أهالي قرية بريف السويداء يشاركون بمظاهرة مطالبة بالتغيير السلمي في سوريا

محافظة السويداء:خرج العشرات من أهالي قرية سهوة البلاطة التابعة لمدينة السويداء، في تظاهرة سلمية، منادين بشعارات تطالب بالتغيير السلمي والانتقال السياسي للسلطة في البلاد.

وطالب المتظاهرون بتطبيق القرار 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتنحي رأس النظام بشار الأسد وإسقاط نظامه، وبناء جسم وطني لا مركزي يضم النسيج السوري بكافة أطيافه، مع استمرار المظاهرات للشهر الثالث على التوالي.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى توافد أبناء السويداء وأريافها، إلى مركز المدينة للمشاركة بالمظاهرة المركزية في اليوم 79 للمظاهرات المتواصلة.

ودعا ناشطون للتظاهر “لنصرة غزة”، والمطالبة بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254 والانتقال السلمي للسلطة.