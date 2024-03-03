مع استمرار الحراك السلمي في السويداء.. الشرطة العسكرية الروسية تجتمع بضباط النظام السوري في السويداء

تجول رتل للشرطة العسكرية الروسية في مدينة السويداء، واجتمع الوفد الروسي مع ضباط الأمن في المدينة، على خلفية التطورات الأخيرة بالسويداء، ومقتل أحد المتظاهرين بنيران القوى الأمنية التابعة للنظام، بالتوازي مع إصرار المتظاهرين على الحصول على مطالبهم.

وتجمع العشرات من المواطنين اليوم في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء للمشاركة في مظاهرة جديدة بعد مرور 200 يوم على الانتفاضة الشعبية لأبناء السويداء ضد النظام وحكومته مطالبين بالحرية وإسقاط رأس النظام وتطبيق القرار 2254 والإفراج عن المعتقلين في السجون، وردد المتظاهرين شعارات منها “الشعب السوري واحد”.

وجدد أمس العشرات من المواطنين من أبناء السويداء تأكيدهم على استمرار الحراك السلمي ضد النظام وحكومته، حيث تجمع العشرات في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط النظام وتطبيق القرار 2254 والإفراج عن المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات ”سلمية حتى إسقاط النظام”، و ”سلميتنا سبيلنا للخلاص” و ”نهج النظام الدموية نهجنا سلميتنا”.