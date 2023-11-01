مع استمرار الحراك الشعبي السلمي في يومه الـ 77.. العشرات يطالبون بالحرية والسلام في مدينة السويداء

مع استمرار الحراك الشعبي السلمي في يومه الـ 77.. العشرات يطالبون بالحرية والسلام في مدينة السويداء

محافظة السويداء: “نريد الحرية”.. “نريد السلام”.. “أوقفوا الحرب”..”من أجل دولة ديمقراطية علمانية”.. “2254”.. بعض اللافتات التي رفعها عشرات المتظاهرون في ساحة الكرامة السير وسط مدينة السويداء، تأكيدا على مطالبهم المشروعة السلمية، في ظل استمرارها في اليوم 77 على التوالي، وسط ترديد شعارات مناوئة لرأس النظام السوري وحكومته.

ويطالب المنتفضون مع استمرار المظاهرات للشهر الثالث على التوالي، تطبيق القرار 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتنحي رأس الأسد وإسقاط نظامه، وبناء جسم وطني لا مركزي يضم النسيج السوري بكافة أطيافه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، تجمع العشرات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، في اليوم 76 على التوالي للاحتجاجات السلمية في السويداء التي تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الدولي 2254.

ورفعوا لافتات تؤكد على استمرارهم في مطالبهم حتى تحقيقها وعلى استمرار الانتفاضة الشعبية بشكل سلمي حتى إسقاط النظام والانتقال السياسي والسلمي للسلطة.