مع استمرار الحصار الخانق ونفاذ الأدوية.. مرض “اليرقان” يصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال ضمن مخيم الركبان “المنسي”

مع انهيار الواقع المعيشي بشكل كبير ونفاذ معظم مقومات الحياة نتيجة الحصار المطبق الذي تنفذه قوات النظام والميليشيات الإيرانية بحق قاطني مخيم الركبان “المنسي” الواقع ضمن منطقة الـ55 عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، بدأ الكثير من سكان المخيم غالبيتهم من الأطفال يعانون من انتشار مرض “اليرقان”، أو ما يسمى “أبو صفار”، وهو اصفرار يصيب الجلد والعينين نتيجة عدة أسباب من أبرزها اضطرابات في الكبد وفقر الدم.

مصادر المرصد السوري أكدت إصابة نحو 100 شخص من سكان المخيم غالبيتهم من الأطفال وقد انتشر مؤخراً بشكل واسع لاسيما بين طلاب المدارس في ظل عدم وجود علاج له داخل المخيم بسبب نفاذ معظم أنواع الأدوية بسبب الحصار المفروض على المخيم، حيث يلجأ الأهالي لعلاج المرض بطرق بدائية وذلك من خلال الابتعاد عن أشعة الشمس وشرب الماء وتقطير العينين والأنف من سائل يحضر من البصل والثوم.

وأطلق العديد من سكان المخيم نداءات استغاثة جديدة لرفع الحصار الخانق عنهم والسماح بدخول الأدوية لعلاج الحالات المرضية المنتشرة بكثرة في المخيم الذي يتواجد ضمنه مركز طبي واحد “مركز شام الطبي”، ويعاني من شح كبير في الأدوية والاسعافات الأدوية وعدم القدرة على التعامل مع الكثير من الأمراض.

وخرج أمس ناشطون في مخيم الركبان المنسي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند المثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، بوقفة احتجاجية، للمطالبة بفك الحصار الخانق المفروض من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، موجهين رسالتهم لـ “التحالف الدولي” ودولة الأردن الشقيقة، بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، وفتح طريق لإغاثتهم.

وتزداد يوماً بعد آخر قسوة الأوضاع المعيشية داخل المخيم المنسي ويعاني الأهالي فيه من شح المواد الأساسية وانعدام مقومات الحياة وغلاء كبير في الأسعار نتيجة فقدان المواد لعدم السماح بإدخالها،