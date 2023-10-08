مع استمرار الحملة الأمنية.. وحدات تابعة لقسد تنفذ حملة اعتقالات بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: نفذت وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية حملة دهم واعتقال طالت 4 مدنيين في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، في إطار حملتها الأمنية المتواصلة، وجرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية.

وأشار المرصد السوري في 4 تشرين الأول الجاري إلى أن وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت منطقة نزل الفاعور في بلدة البحرة وبلدة أبو حردوب بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت مايقارب الـ 20 شخص بتهم القيام بأعمال تخريبية واقتادتهم إلى أحد الأفرع الأمنية.