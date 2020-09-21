مع استمرار الخلافات الفصائلية في مناطق “نبع السلام”.. مجهولون يغتالون عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا في ريف رأس العين

قُتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا وأصيب آخر بجروح خطيرة ، جراء إطلاق النار تجاهه من قبل مسلحين مجهولين، في قرية مبروكة غرب رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، تزامنا مع استمرار الخلافات الفصائلية على معابر التهريب والحواجز الأمنية في المنطقة.

وكانت مدينة رأس العين قد شهدت توتراً بين فصيل “فرقة المعتصم” من جهة و”الشرطة المدنية” من جهة أُخرى، على خلفية قيام عنصر من “فرقة المعتصم” بإطلاق النار على عدة شبان في قرية “علوك غربي” بريف رأس العين، ما أدى لمقتل شاب من أبناء القرية أثناء محاولته سرقة دراجة نارية، وعقب الحادثة حشدت الشرطة المدنية قواتها في القرية التي وقعت بها الحادثة وامتدت إلى مدينة رأس العين في محاولة منها للضغط على “فرقة المعتصم” من أجل تسليم القاتل وإحالته للقضاء.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا اعتقلوا فتاتين دخلوا مناطق “نبع السلام” قادمين من مدينة الحسكة إلى ريف الرقة ومنها إلى تركيا، حيث جرى اعتقالهم في تل أبيض ومن ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.