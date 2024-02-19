مع استمرار الصمت الدولي.. النظام السوري يواصل اعتقال السوريين وقتلهم ضمن سجونه

تتواصل عمليات الاعتقال التعسفي من قبل أجهزة النظام السوري في ظل الدور الدولي الخجول من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة والفاعلة في الملف السوري، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بكشف وتبيان مصير المعتقلين في سجون النظام السوري.

ولم يحمل العام الجديد 2024 أي جديد بما يخص استمرار النظام السوري بفرض سياسة القبضة الأمنية وتنفيذ حملات اعتقال تعسفية بحق المدنيين السوريين بمختلف المحافظات، بالإضافة لاستمرار عمليات القتل داخل المعتقلات الأمنية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من دوره الحقوقي في مواكبة حقوق الإنسان في سورية، عكف على رصد حالات الاعتقال التي طالت السوريين في مناطق النظام، وتمكن من توثيق 75 حالة “بالأسماء” من ضمنهم سيدة، وذلك لأسباب وتهم مختلفة أبرزها “التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام” و”التواصل مع جهات خارجية وجرائم الكترونية”، فيما توزعت تلك الحالات على النحو التالي:

-20 في ريف دمشق

-13 بينهم سيدة في دير الزور

-12 في درعا

-10 في حلب

-15 في حمص

-3 في اللاذقية

-2 في حماة

كما وثق المرصد السوري استشهاد 9 مدنيين تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب.

وينوه المرصد السوري إلى أن حالات الاعتقال هي أكبر من الأرقام آنفة الذكر، نظراً لوجود حالات لم يتم توثيقها بسبب تكتم الأهالي في غالب الأحيان.

وينبّه المرصد السوري لحقوق الإنسان من خطورة عدم احترام الاتفاقيات الدولية التي تنخرط فيها سورية، ويحذّر من مواصلة الاستهتار من قبل النظام السوري بملف المعتقلين والمغيبين قسريا، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرّك للكشف عن مصير هؤلاء وفضح كل الأطراف المتواطئة.

ويشدّد المرصد على مساعيه المستمرة لإيلاء الملف الأهمية القصوى وإيصال صوت المعتقلين وأهاليهم إلى العالم، وينبّه من استخدام “قوانين مكافحة الإرهاب” لتبرير الاعتقال السياسي والحقوقي، ويدعو إلى زيارة مرافق الاعتقال في سجون نظام بشار الأسد، للوقوف على حقيقة أوضاع المعتقلين ومعرفة مصير من ضاعوا أو قتلوا في غياهب السجون والمعتقلات.