مع استمرار العملية الأمنية ضد مروجي “الحشيشة” والعناصر  الجهادية.. “تحرير الشام” تعتقل قيادي عسكري ضمن المجموعات الجهادية

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، أمس، قيادياً عسكرياً في جماعة أنصار الدين، في مدينة إدلب، فيما أفادت مصادر من هيئة تحرير الشام بأن القيادي العسكري اعتقل لوجود عدة تهم سابقة بحقه لا تتعلق بالانتماء للجماعة، دون الإفصاح عنها.

والجدير بالذكر أن القيادي، تنقل مع أنصار الدين أثناء توحدها مع فصائل جهادية مثل غرف عمليات “وحرض المؤمنين”، و “فاثبتوا” التي فككتها هيئة تحرير الشام في وقت سابق.

وتواصل هيئة تحرير الشام عملياتها الأمنية، تنفذها ضد عناصر من تنظيم “حراس الدين” وآخرين انضموا في صفوف التنظيم في وقت سابق، إضافة إلى تجار ومروجي المواد المخدرة “الحشيشة”.

وكانت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام قد داهمت، في 7 ديسمبر/كانون الأول، منزل قيادي سابق في الفصائل الجهادية، في قرية الحمامة بريف جسر الشغور الشمالي، دون أن تتمكن من إلقاء القبض عليه، لتقوم باعتقال رجل وطفل من أقربائه، كما كَسّر عناصر القوى الأمنية أثاث المنزل ونوافذه أثناء المداهمة.

وشهدت مدينة جسر الشغور وأريافها، في مطلع ديسمبر/كانون الأول، استفاراً أمنياً لهيئة تحرير الشام، تزامناً مع تنفيذ القوى الأمنية حملة اعتقالات طالت تجار ومروجي “الحشيشة” وعناصر جهادية في قرية الحمامة وقرب مدينة دركوش.