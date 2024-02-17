مع استمرار الفلتان الأمني.. انفجار عبوة ناسفة بأحد أحياء مدينة درعا

محافظة درعا: انفجرت عبوة ناسفة خلال الساعات الفائتة في مدينة درعا الخاضعة لسيطرة قوات النظام في الجنوب السوري، وذلك عند أحد محلات المدينة بجانب مبنى السرايا، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 35 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 53 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 20 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية