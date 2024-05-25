مع استمرار الفلتان الأمني.. مقتل سيدة وإصابة شاب بجروح على يد مسلحين شرقي درعا

محافظة درعا: قتلت سيدة متأثرة بجراحها وأصيب شاب بجروح في قدميه، إثر استهدافهما بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين أثناء تواجدهما على الطريق الواصل بين بلدة نامر ومدينة الحراك، بريف درعا الشرقي.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 126 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 169 شخصا، هم:

– 49 من المدنيين بينهم 4 سيدات و15 طفل

– 46 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 8 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 42 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 4 من المتعاونين مع حزب الله اللبناني

– 1 مجهول الهوية.