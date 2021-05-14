مع استمرار الفلتان الأمني ضمن مناطق “درع الفرات”.. مقتل شخص برصاص مجهولين في بلدة قباسين

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف حلب الشرقي، اليوم الجمعة، مقتل شخص برصاص مجهولين، اقتحموا مزرعته في بلدة قباسين بريف مدينة الباب، شرقي حلب، وقاموا بسرقة سيارته أيضاً.

وكان المرصد السوري رصد يوم الاثنين، انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب مسجد ضمن مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “درع الفرات”، ما أدى لأضرار مادية دون أنباء عن إصابات، كما انفجرت دراجة نارية ملغمة، على طريق “البحوث-اعزاز” ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية للحكومة التركية شمالي حلب، ما أدى إلى إصابة شخصين اثنين بجراح بالإضافة لأضرار مادية.