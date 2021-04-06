مع استمرار الفلتان الأمني في درعا.. مسلحون يستهدفون حاجزاً لقوات النظام في ريفها الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف الليل، استهداف مسلح لحاجز تابع لقوات النظام شمال بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، وذلك من قبل مسلحين مجهولين، دون معلومات عن خسائر بشرية، ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن مسلحين مجهولين، استهدفوا حاجز تابع لقوات النظام على طريق الكرك الشرقي – رخم بريف درعا الشرقي، بالأسلحة الخفيفة، دون معلومات عن خسائر بشرية، يذكر أن عناصر الحاجز كانوا قد أطلقوا النار على “ميكرو باص” متوقف في المنطقة، ما أدى لإصابة شابة بجراح.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 979 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 657، وهم: 182 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و18 طفل، إضافة إلى 305 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 119 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.