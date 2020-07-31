مع استمرار الفلتان الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. جرحى في اشتباكات عشائرية قرب معبر باب السلامة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة في بلدة سجو الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، بين مسلحين من عشيرة البكارة ومسلحين من قرية ماير، قرب مخيم السلامة الحدودي.

وفي سياق ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الاشتباكات لنقل الجرحى من الطرفين، وسط ورود معلومات عن وقوع قتلى بينهما.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، انفجار قنبلة يدوية ألقاها شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية، إثر خلافهما مع عناصر شرطة المرور على دوار السنتر وسط مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، ما أدى إلى إصابته مواطنين اثنين كانا بالقرب من موقع الانفجار.