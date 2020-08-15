مع استمرار الفلتان الأمني في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. مجهولون يقتلون لاجئا عراقيا وسط مدينة سلقين

مع استمرار الفلتان الأمني في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. مجهولون يقتلون لاجئا عراقيا وسط مدينة سلقين

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحون مجهولون النار على لاجئ من جنسية عراقية، فجر اليوم، وسط مدينة سلقين شمال غرب إدلب، أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.

ووفقا لمصادر أهلية فإن الضحية معاق، لجأ إلى ريف إدلب منذ سنوات واستقر في مدينة سلقين وعمل عطارا فيها.

كما استدعاه الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام قبل أشهر، إبان نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المناطق الحدودية مع تركيا.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، جريمة قتل مروعة وقعت في مدينة سلقين شمال غرب إدلب، راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم امرأة، إثر مشاكل عائلية.