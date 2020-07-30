مع استمرار الفلتان الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مجهولان يلقيان قنبلة يدوية على حاجز لشرطة المرور وسط مدينة الباب 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجار قنبلة يدوية ألقاها شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية، إثر خلافهما مع عناصر شرطة المرور على دوار السنتر وسط مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، ما أدى إلى إصابته مواطنين اثنين كانا بالقرب من موقع الانفجار.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28 تموز/يوليو، حملة أمنية نفذتها فصائل “الجيش الوطني” و”الشرطة العسكرية” في مدينة الباب شمال شرق حلب، لإلقاء القبض على مطلوبين بتهم فساد وحيازة سلاح، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل والشرطة العسكرية من جهة، ومسلحين من عائلة “آل واكي” إحدى كبرى عوائل مدينة الباب من جهة أخرى، تترافق مع استهدافات متبادلة، وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.