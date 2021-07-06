مع استمرار الفوضى ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. العثور على جثة عنصر من “الفصائل” في ريف جرابلس

مع استمرار الفوضى ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. العثور على جثة عنصر من “الفصائل” في ريف جرابلس

محافظة حلب: عُثر على جثة عنصر من فصيل جيش الشرقية التابع الفصائل الموالية لتركيا، مقتولًا بالرصاص في منطقة ما بين قرية تل شعير والحمير بريف جرابلس شمال شرقي حلب، دون ورود معلومات عن دوافع وأسباب القتل.

ويأتي ذلك، استمرارًا للفوضى والانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، مطلع الشهر الجاري، اشتباكات مسلحة شهدتها بلدة مارع بريف حلب الشمالي، بين عائلتين اثنتين دون معلومات عن أسبابها، الأمر الذي أدى لسقوط قتيل وجرحى، قبل أن تتدخل قوة عسكرية تابعة لفصيل “لواء الوقاص” وتوقف الاشتباكات ليعود الهدوء الحذر إلى البلدة.

وأشار المرصد السوري، في 29 حزيران الفائت، إلى مقتل شابين وإصابة آخرين في ريف الباب بريف حلب الشرقي، نتيجة اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين مواطنين عشائريين في منطقة ترحين.

كما أطلق مسلحون النار على مقر عسكري للفصائل الموالية لتركيا قرب منطقة الاشتباكات، بينما رد عناصر الفصيل بإطلاق النار على المسلحين.