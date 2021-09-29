مع استمرار الفوضى.. عمليات الاختطاف المتبادلة تتجدد بين مسلحي السويداء ودرعا

شهدت قرية الدور في ريف السويداء الغربي عمليات خطف متبادلة بين مسلحين محليين يعملون لصالح جهات أمنية تابعة للنظام السوري من جهة، ومسلحين آخرين من ريف درعا من جهة أخرى.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، اختطف مسلحون من بلدة ناحتة بريف مدينة درعا، أحد عناصر متزعم عصابة مسلحة بقيادة المدعو “راجي فلحوط” التابعة للأمن العسكري، أثناء توجهه إلى قرية صما الهنيدات في ريف السويداء، في حين قطع مسلحو “فلحوط” الطرق المؤدية إلى محافظة درعا واختطفوا عدد من المدنيين، للضغط على مسلحي بلدة ناحتة والإفراج عن العنصر المختطف لديهم.

ويأتي ذلك بعد نشوب خلافات بين الطرفين لم تعرف أسبابه.

وكانت عصابة مسلحة قد أفرجت، أمس، عن مواطن مختطف لديها منذ أسبوع، بعد دفع فدية مالية مقدارها 50 ألف دولار أمريكي للعصابة المسلحة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 أيلول /سبتمبر الجاري، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا مواطنًا، في مدينة السويداء، وطالب الخاطفون بفدية مالية مقدارها 100 ألف دولار أمريكي، وهددوا بتصفيته في حال عدم دفع قيمة الفدية، ويملك الرجل المختطف محلاً للبيع الفطائر في مدينة السويداء.