مع استمرار الفوضى في محافظة السويداء.. العثور على جثة رجل مقتول بالرصاص في الريف الشمالي

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهالي على جثة رجل في العقد الخامس من العمر مقتولًا بطلق ناري، ملقى على جانب طريق صلاخد في ريف السويداء الشمالي، في ظروف لا تزال غامضة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 1 فبراير/شباط، عثور الأهالى على جثتين لشابين داخل سيارة تم قتلهما بعدة طلقات نارية، وذلك قرب مفرق سويمرة في ريف السويداء الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 كانون الثاني الفائت، العثور على جثة شاب جامعي، في قرية لاهتة الواقعة بريف السويداء الشمالي، مقتولاً بطلق ناري خرج من سلاح كان معه، ولم ترد معلومات مؤكدة فيما إذا كانت عملية قتل مقصودة أم قُتل عن طريق الخطأ أثناء العبث بسلاحه وتنظيفه.

وأشار المرصد السوري، في 16 كانون الثاني الفائت، إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين لص ومجموعة أشخاص يستقلون سيارة في مدينة السويداء، بعد محاولة الأول سرقة السيارة منهم تحت تهديد السلاح، وحدوث تبادلا لإطلاق النار ومجموعة الأشخاص الذين كانوا ضمن السيارة، مما أسفر عن مقتل أحدهم برصاص اللص، وإصابة ثلاثة آخرين.

ورصد المرصد السوري في 11 يناير/كانون الثاني الفائت، أن أهالي مدينة السويداء عثروا على جثة شاب عليها آثار تعذيب ملقاة في محيط مدرسة التجارة في المدينة.