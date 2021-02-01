مع استمرار الفوضى في محافظة السويداء.. مقتل شابان داخل سيارتهما في الريف الشمالي من المحافظة

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالى، مساء اليوم، على جثتين لشابين داخل سيارة تم قتلهما بعدة طلقات نارية، وذلك قرب مفرق سويمرة في ريف السويداء الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 17 كانون الثاني الفائت، العثور على جثة شاب جامعي، في قرية لاهتة الواقعة بريف السويداء الشمالي، مقتولاً بطلق ناري خرج من سلاح كان معه، ولم ترد معلومات مؤكدة فيما إذا كانت عملية قتل، أم قُتل عن طريق الخطأ أثناء العبث بسلاحه وتنظيفه.

وأشار المرصد السوري، في 16 كانون الثاني الفائت، إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين لص ومجموعة أشخاص يستقلون سيارة في مدينة السويداء، بعد محاولة الأول سرقة السيارة منهم تحت تهديد السلاح، وحدوث تبادلا لإطلاق النار ومجموعة الأشخاص الذين كانوا ضمن السيارة، مما أسفر عن مقتل أحدهم برصاص اللص، وإصابة ثلاثة آخرين.

ورصد المرصد السوري في 11 يناير/كانون الثاني الفائت، أن أهالي مدينة السويداء عثروا على جثة شاب عليها آثار تعذيب ملقاة في محيط مدرسة التجارة في المدينة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن الشاب من سكان السويداء، هو أحد رؤوس العصابات في المنطقة.

وتشهد محافظة السويداء انفلاتاً أمنياً وتزايداً في حالات الخطف والإفراج مقابل فدية مالية، في ظل ضعف الأوضاع الأمنية والفوضى العارمة في المنطقة، حيث أصبحت السويداء مكاناً آمناً لتلك العصابات.