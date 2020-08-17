مع استمرار الفوضى في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مسلحون يختطفون مواطنا مهجرا في مدينة عفرين.. وآخرون يعتقلون 3 مواطنيين عفرينيين 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اختطف مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من الفصائل الموالية لتركيا، كانوا يستقلون سيارتين، مساء اليوم، شابا مهجرا من حي جوبر الدمشقي إلى مدينة عفرين، حيث استوقفه المسلحون في شارع الفيلات بمدينة عفرين، وتوجهوا إلى ناحية جنديرس غرب المدينة، ولا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

على صعيد متصل، اعتقل مسلحون يعتقد أنهم من الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، أمس، ثلاثة مواطنين كُرد من عائلة واحدة في قرية شيخوتكا التابعة لناحية المعبطلي بريف عفرين، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أبلغت، اليوم، بأن مسلحين من “لواء الوقاص” المنضوي ضمن فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، نفذ حملة دهم في قرية “هيكجة” التابعة لناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين، اعتقل خلالها 5 أشخاص بينهم مواطنتين، لأسباب غير معروفة، ومن ثم جرى اقتيادهم إلى مكان مجهول.