مع استمرار القصف التركي.. القوات الكردية تعاود قصف النقطة العسكرية التركية في ريف عفرين

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تجدد القصف البري على النقطة التركية في قرية الغزاوية بريف عفرين، حيث استهدفتها القوات الكردية المتمركزة في قلعة كالوتة بالقرب من كباشين بعدة قذائف، تزامنا مع قصف بري تركي مكثف استهدف مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب.

وكانت القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة من قواعدها العسكرية المتمركزة في ريف حلب الشمالي مواقع في قرى اقيبة وصوغانكة وبرج القاص التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى في قرية برج القاص.

يأتي ذلك بعد قصف بري طال النقطة التركية في قرية الغزاوية قبل قليل.

وكان قد أصيب عدد من الجنود الأتراك، اليوم، جراء قصف بري استهدف النقطة العسكرية التركية في قرية الغزاوية غرب عفرين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن القذائف انطلقت من مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لنفوذ قوات النظام والقوات الكردية، بالتزامن مع ذلك، كانت تحلق طائرة استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفا بقذائف المدفعية، أمس، قرى مرعناز المالكية وشوارغة التابعة لناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.