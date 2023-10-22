مع استمرار القصف المتبادل.. مقتل عنصر من قوات النظام على محور بريف حماة الغربي

مع استمرار القصف المتبادل.. مقتل عنصر من قوات النظام على محور بريف حماة الغربي

قتل عنصر من قوات النظام، في قصف بري متبادل بين الأخيرة، وفصائل “الفتح المبين” على محور جورين في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

وقصفت قوات النظام في صباح اليوم بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي تديل وكفرتعال بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 518 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 333 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 235 من العسكريين و 162 من المدنيين بينهم 39 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 81 من المدنيين بينهم 11 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 332 عنصر من قوات النظام بينهم 21 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 78 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.