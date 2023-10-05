مع استمرار القصف لمواقع قوات النظام والقوات الكردية.. طيران حربي تركي يستهدف 3 مواقع منها مطار منغ بريف حلب الشمالي.

محافظة حلب: استهدف الطيران الحربي التركي، كل من قرية مالكية التابعة لناحية شران بريف مدينة عفرين وقرية بيلونيه، ومطار منغ، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري، اليوم، قصف قوات النظام، قاعدة للقوات التركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة “درع الفرات” دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

بالمقابل، أصيب عنصران من قوات النظام بجروح متفاوته، على خلفية رد القوات التركية بقذائف المدفعية، على مصادر القصف التابعة لقوات النظام، في قرية مياسة بناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري، في ريف حلب الشمالي.