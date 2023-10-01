مع استمرار القصف والاستهدافات المتبادلة.. أنصار التوحيد تقتل عنصرا من قوات النظام في ريف إدلب

مع استمرار القصف والاستهدافات المتبادلة.. أنصار التوحيد تقتل عنصرا من قوات النظام في ريف إدلب

قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر، نتيجة استهدافهما من قبل عناصر أنصار التوحيد الجهادي على محور الملاجة بريف إدلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قريتي معارة عليا وسان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأطراف بلدة معارة النعسان شرقي مدينة إدلب، وقرية كفر نوران بريف حلب الغربي.

وبذلك، يرتفع إلى 429 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 278 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 215 من العسكريين و98 من المدنيين بينهم 32 طفل و13 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 32 من المدنيين بينهم 5 سيدات و9 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-307 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 67 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.