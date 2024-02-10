مع استمرار المظاهرات المناوئة للنظام.. العشرات يتجمعون في ساحة الكرامة للمطالبة بالتغيير السياسي

محافظة السويداء: تجمع العشرات من أبناء جيل العرب في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، في ظل استمرار التظاهرات اليومية السلمية، المناوئة لرأس النظام، والمطالبة بالإسقاط حكومته وتطبيق القرار الدولي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، والإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.

وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للنظام، وسط حمل لافتات تؤيد مطالبهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، تجمع حشود جماهيرية غفيرة من أبناء قرى وبلدات السويداء، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، في ظل استمرارا التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والعدالة والتغيير السياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254، وإسقاط النظام، وتعزيز مفهوم اللامركزية في البلاد، والإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.