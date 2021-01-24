مع استمرار المظاهرات لليوم الثالث على التوالي.. حرس النقاط التركية يطلقون النار على أصحاب المنازل في ريف حلب الغربي

أطلق عناصر من حرس النقطة التركية في قرية أبين سمعان النار في الهواء لتفريق جموع المتظاهرين من أهالي القرية جائوا للمطالبة بإخلاء منازلهم التي استولوا عليها وحولوها إلى نقاط عسكرية للجيش التركي والفصائل الموالية لها.

وفي سياق ذلك، اعتدى المتظاهرون بالضرب والحجارة على 3 عناصر الحراسة وهم من الفرقة 23 الموالية لتركيا، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوط طفيفة.

يذكر أن الأهالي لا يزالون يطالبون بإخلاء منازلهم لليوم الثالث على التوالي، عبر مظاهرات واعتصامات قرب النقاط التركية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 22 يناير/كانون الثاني، خروج العشرات بمظاهرة أمام مقرات القوات التركية في بلدة أبين سمعان بريف حلب الغربي، مطالبين القوات التركية بمغادرة منازلهم، بعد مضي نحو من تمركزهم بها، وقال أحد المحتجين في شريط مصور حصل المرصد السوري على نسخة منه “نحن وولادنا مشردين بالبرد وهني باركين ببيوتنا هالحكي ما بصير وصرلهم سنة لازم يلاقوا بديل”

وأشار المرصد السوري، في 23 ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 المنصرم، بأن جنود النقاط العسكرية التركية في ريف إدلب، كسروا أشجار الزيتون القريبة من مواقع قوات النظام شرقي مدينة إدلب، لاستخدامها في التدفئة بسبب نقص مخصصاتهم من مادة المازوت، حيث تعرضت أشجار الزيتون القريبة من بعض النقاط التركية أو ما تعرف بـ”نقاط المدفعية” الواقعة على الطرقات الفرعية بين بنش-تفتناز، بنش-آفس، إلى تكسير بالأيدي وتقطيع بأدوات النشر، بينما يبرر الجنود الأتراك قطعها لإقامة التحصينات لتلك النقاط.