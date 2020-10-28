مع استمرار المعارك العنيفة في إقليم “ناغورني قره باغ”.. وصول 25 جثة للمرتزقة من الجنسية السورية إلى ريف حلب الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول 25 جثة لمقاتلين سوريين قتلوا في معارك إقليم “ناغورني قره باغ”، حيث وصلت جثامينهم إلى معبر حور كلس العسكري شمالي حلب مساء اليوم.

يأتي ذلك، في إطار استمرار المعارك العنيفة وزج “المرتزقة” في الصفوف الأمامية.

وكان المرصد السوري وثق، خلال الساعات الفائتة، مقتل ما لا يقل عن 29 مقاتل من “المرتزقة” في المعارك إلى جانب القوات الأذرية في حربها ضد القوات الأرمينية ضمن إقليم “ناغورني قره باغ”، كما وصلت جثث نحو 15 منهم إلى الأراضي السورية، وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر أيلول الفائت، إلى ما لا يقل عن 217 مقاتل، بينهم 163 جرى جلب جثثهم إلى سورية فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

وكان المرصد السوري رصد، وصول دفعة جديدة خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة تضم 300 مقاتل، إلا أن تركيا لاتزال تجد صعوبة بالغة بتجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك “ناغورني قره باغ” وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال إلى القوات الأذربيجانية، بسبب العامل “الطائفي” بالإضافة للخسائر البشرية الكبيرة التي لحق بصفوف الذاهبين، حتى أن بعض الذين ذهبوا إلى هناك لم يكونوا على دراية أن القوات الأذرية من الطائفة الشيعية وعادوا بعد ذلك إلى سورية بعد معرفتهم وفي ظل الأوضاع الصعبة للمقاتلين هناك.

ومع وصول دفعة جديدة من المقاتلين، بلغ تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك إقليم “ناغورني قره باغ” حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2350 “مرتزق”، عاد منهم 320 مقاتل بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية.