مع استمرار الميليشيات بالانتشار ضمنهم وتخزين السلاح في أحيائهم.. استياء شعبي كبير لأهالي وسكان دير الزور وسط عمليات نزوح مستمرة خوفاً من تجدد الاستهدافات الجوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، حركة نزوح مستمرة لأهالي وسكان دير الزور من مناطقهم تخوفاً من تجدد الاستهدافات الجوية الأميركية على مواقع الميليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور، حيث نزحت عوائل جديدة من مدينتي الميادين والبوكمال، بالإضافة لنزوح عوائل من جديدة من حيي الحميدية والعمال بمدينة دير الزور، لاسيما بعد عمليات إعادة تموضع الميليشيات الإيرانية وانتشارهم بين المدنيين لاتخاذهم كدروع بشرية من الاستهدافات الجوية، وسط استياء شعبي كبير جداً من تواجد الميليشيات بالمناطق السكنية ونقل قسم من أسلحتهم وذخائرهم إلى هذه المناطق المأهولة بالسكان مما يعرض حياة المدنيين لخطر الاستهدافات.

يذكر أن مدينة دير الزور شهدت خلال الأيام القليلة الفائتة حركة نزوح لعشرات العائلات من سكان أحياء الجبيلة والحميدية والعمال، حيث غادرت العائلات منازلها خوفاً من استمرار الاستهدافات الجوية الأمريكية لمواقع الميليشيات الموالية لإيران في المدينة، وسط حالة من الخوف لدى الأهالي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد نزحت عشرات العائلات أيضاً من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية نتبجة القصف الأمريكي على مواقع الميليشيات الموالية لإيران في المدينة ومحيطها.

كما نقلت الميليشيات مقر نصر التابع للحرس الثوري الإيراني من حي العمال إلى موقع ضمن الأحياء السكنية في شارع بور سعيد بمدينة دير الزور، وسط تخوف السكان من استخدامهم كدروع بشرية، بعد انتقال الميليشيات الإيرانية إلى الأحياء السكنية، خوفا من استهدافها من قبل الطائرات الأمريكية، مما دفع بعض العائلات لمغادرة الحي.

ونفذت الطائرات الأمريكية، عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط، جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 29 من الميليشيات الإيرانية وهم: 9 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية العراقية، و6 من “حزب الله” اللبناني، و8 مجهولي الهوية حتى اللحظة، فيما لايزال قتلى تحت أنقاض المباني.

وتوزع القتلى كالآتي: 19 في الميادين، بينهم عناصر من “حزب الله”، و10 بمدينة دير الزور.