مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل عنصر من الفصائل في ريف حلب وقوات النظام تقصف ريف اللاذقية

مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل عنصر من الفصائل في ريف حلب وقوات النظام تقصف ريف اللاذقية

وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من الفصائل المقاتلة برصاص عناصر قوات النظام على محور تلعادة في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، تلال كبانة في ريف اللاذقية، ومحاور سهل الغاب، فيما عدا ذلك يسود الهدوء الحذر على عموم محاور منطقة “بوتين-أردوغان”.

وكانت مصادر خاصة للمرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت ، بأن قيادة القوات التركية طلبت من جميع قواتها المنتشرة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي التأهب ورفع الجاهزية القتالية لكافة العناصر والقيادات العسكرية، كما قامت القوات التركية ولأول مرة منذ دخولها إلى محافظة إدلب وريف حلب الغربي بنشر مجموعات أسلحة مضادة للدروع ضمن نقاطها على طول خطوط الاشتباك مع قوات النظام والميليشيات التابعة لها في ريفي إدلب وحلب الغربي، مع تثبيت مدافع الهاون وتوجيه نيرانها على المحاور المقابلة وخطوط الإمداد.