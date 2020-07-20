مع استمرار انتهاكات عناصر القوى الأمنية لهيئة تحرير الشام.. امرأة تفقد جنينها جراء إطلاق رصاص عشوائي في مخيمات إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اقتحم عناصر هيئة تحرير الشام، اليوم، مخيما في بلدة حربنوش في ريف إدلب، لاعتقال مواطن مقيم في “مخيم الإحسان”.

وأطلق العناصر النار بشكل عشوائي على أشجار الزيتون، حيث أغلب العائلات تستظل تحتها هربا من شدة الحرارة في الخيام، الأمر الذي أدى إلى فقدان امرأة لجنينها نتيجة الخوف والذعر من رصاص البنادق.

وتترافق العمليات الأمنية لعناصر هيئة تحرير بإطلاق رصاص كثيف ومداهمات واقتحامات للمنازل المحيطة بدون إذن أصحابها بطريقة مشينة.

وكانت هيئة تحرير الشام نفذت حملة أمنية في كل من سرمين وسرمدا بريف إدلب، في 15 تموز/يوليو، حيث داهمت عدة مقرات ومواقع وجرى اعتقال عدة أشخاص بتهمة “الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية”.