مع استمرار انتهاكات عناصر وقادة فرقة الحمزة.. اعتقال يطال قيادياً في صفوفها بأمر من قائدها العام

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقل عناصر فرقة الحمزة الموالية لتركيا، قيادي عسكري في صفوفها، بأمر من القائد العام للفرقة “سيف أبو بكر”، وذلك بالقرب من قرية تل بطال بريف حلب الشمالي، بعد دخوله من تركيا.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القيادي يعتبر من أبرز وجوه الفساد في الفصيل.

وتعد فرقة الحمزة الموالية لتركيا، من أولى الفصائل التي دفعت بمقاتليها للذهاب إلى أذربيجان مع القوات التركية، ولها سجل طويل في الانتهاكات ضد المدنيين وأبناء عفرين، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، توتراً بين أهالي قرية الفريرة بريف عفرين من جهة، وعناصر فرقة الحمزة من جهة أخرى، بعد محاولة عناصر فرقة الحمزة سرقة محصول الزيتون من عاملات قمن بقطافه، ليقوم عناصر الفرقة بإطلاق النار بشكل عشوائي على المخيمات وأراضي أشجار الزيتون، رداً على هجوم الأهالي ضدهم، فيما تدخلت الفصائل الموالية لتركيا ووجهاء المنطقة لحل المشكلة، الذي أفضى بتسليم المسيئين من فرقة الحمزة للشرطة العسكرية لينالوا عقابهم.