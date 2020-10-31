مع استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار.. شركة “وتد” ترفع أسعار المحروقات مجدداً ضمن مناطق تحرير الشام والفصائل شمال غرب سورية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن شركة المحروقات “وتد” والتي تديرها هيئة تحرير الشام، عمدت إلى رفع سعر المحروقات مجدداً ضمن مناطق نفوذ تحرير الشام والفصائل في إدلب، حيث وصل سعر البنزين إلى 5 ليرات تركية مقابل اللتر الواحد، فيما بات سعر اللتر الواحد من مادة المازوت المستورد 4,90 ليرة تركية، والمازوت المكرر 3,90 ليرة تركية، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز الواحد 74 ليرة تركية، وبررت وتد الارتفاع الجديد بمبررات قديمة وهي الانهيار المتواصل بقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.

وكان المرصد السوري أشار في 17 من الشهر الجاري، إلى أن شركة المحروقات المعروفة بـ”وتد” والتي تديرها هيئة ” تحرير الشام” ضمن مناطق نفوذ الهيئة، عمدت إلى رفع أسعار المحروقات، حيث رفعت البنزين من 4.60 إلى4.70 ليرة تركية لليتر الواحد، والمازوت من 4.50، إلى4.60 ليرة تركية لليتر الواحد، وجرة الغاز من 62، إلى 70 ليرة تركية.

وأقدمت “تحرير الشام” على رفع أسعار المحروقات، في 10 سبتمبر/أيلول المنصرم، مبررة ذلك بانخفاض قيمة العملة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث رفعت، البنزين 4.40، إلى4.50 ليرة تركية لليتر الواحد، والمازوت من 4.30، إلى4.40 ليرة تركية لليتر الواحد، وجرة الغاز من 60، إلى 62 ليرة تركية.