مع استمرار انشقاقات الأجانب في صفوف “قسد”.. قيادية في “الأسايش” من أكراد تركيا تتمكن من الهرب إلى داخل الأراضي التركية من ريف الحسكة

أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قيادية في أسايش الدرباسية تمكنت، قبل أيام من الفرار إلى تركيا من منطقة الدرباسية-عامودا شمالي الحسكة.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن القيادية من أكراد تركيا كانت تعمل مع “قسد”، وتم نقلها إلى مدينة الحسكة منذ نحو شهرين.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 3 تشرين الثاني، بأن الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت اثنين من العاملين البارزين في صفوفها في الرقة، بتهمة “التخابر مع المخابرات التركية”.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المعتقلين من أكراد الحسكة، كانا يتعاونان مع المخابرات التركية لقاء مبالغ مالية كبيرة.

وكان المرصد السوري نشر في 24 تشرين الأول الفائت، بأن قيادي ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية من أكراد تركيا فرّ نحو الأراضي التركية مع مرافقه الشخصي.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن القيادي ومرافقه دخلا الأراضي التركية من الريف الشرقي لمدينة الدرباسية، حيث حاول عناصر من قوات سوريا الديمقراطية منعهما من خلال إطلاق النار عليهما، إلا أنهما تمكنا من دخول الأراضي التركية.