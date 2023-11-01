مع استمرار حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة.. العثور على رضيع ضمن مناطق النظام في القامشلي

مع استمرار حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة.. العثور على رضيع ضمن مناطق النظام في القامشلي

محافظة الحسكة: عثر أهالي على طفل حديث الولادة، تخلى عنه ذويه بالقرب من جامع الخليل، في حي طي بمدينة القامشلي شمال الحسكة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ووثق نشطاء المرصد السوري 55 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام الجاري، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بأيّ صلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

-23 حالات في مناطق النظام

– 26 حالة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

– 3 حالات في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

– 3 حالات ضمن مناطق نفوذ “هيئة “تحرير الشام”