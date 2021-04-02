 مع استمرار حملة التمشيط ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الميادين.. الطيران الروسي يستهدف مواقع التنظيم في بادية الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف المقاتلات الروسية بعدة ضربات جوية مواقع تنتشر بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرصافة جنوب غربي محافظة الرقة، تزامنًا مع استمرار قوات النظام مدعومة بمسلحين موالين لها بحملة التمشيط للبحث عن خلايا التنظيم المتواجدة في بادية الشرقية بريف دير الزور، لليوم الثاني على التوالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

حيث أشار المرصد السوري يوم أمس، إلى بدء قوات النظام مدعومة بمسلحين موالين لها، من “لواء القدس” الفلسطيني، وقوات “الدفاع الوطني” منذ فجر اليوم الخميس، حملة تمشيط واسعة تستهدف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي بدأت تظهر بشكل شبه علني في البادية الشرقية لمدينة الميادين، انطلاقًا من منطقة “البنجة” و وصولًا إلى منطقة فيضة “ابن موينع”، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن حشودات عسكرية كبيرة وصلت إلى المنطقة منذُ يوم أمس، مؤلفة من عشرات الجنود والعربات المصفحة قبل البدء بحملة التمشيط، التي انطلقت بغطاء جوي روسي، إذ تقوم المقاتلات الحربية الروسية بشن غارات مكثفة على المنطقة وغارات أخرى على منطقة جبل البشري بريف دير الزور عند الحدود الإدارية مع الرقة.