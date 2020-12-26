مع استمرار حملة مكافحة الفساد في مناطق “الإدارة الذاتية”.. “قسد” تعتقل أكثر من 100 شخص في القطاعين العام والخاص 

تواصل قوى الأمن التابعة لـ”قسد” توقيف ما يسميهم مجلس سورية الديمقراطية “مسد” بـ”المفسدين والمعرقلين لمسيرتها”.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قوى الأمن كانت قد بدأت بشن حملات اعتقال تطال أصحاب الأموال في مناطق “الإدارة الذاتية”، حيث أوقفت أكثر من 100 شخص للتحقيق في قضايا فساد، وتم تحويل مَن تثبت عليهم تُهم الفساد واستغلال النفوذ والتلاعب بالأموال العامة إلى المحاكم الخاصة.

وطالت الحملة عدداً من المسؤولين في مؤسسات “الإدارة الذاتية” ومتهمين آخرين في القطاع الخاص.

ورصد المرصد السوري في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، احتجاز القوى الأمنية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” لعدة أشخاص يعملون في مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بعد توجيه تهم مختلفة لهم أدناها الفساد إضافة إلى اختلاس الأموال والتعامل مع المخابرات التركية وفق مصادر أهلية.

ومن بين الموقوفين مسؤلان في مجلس مدينة الحسكة ومسؤول البلديات في الحسكة وآخرين يتجاوز عددهم الـ10 أشخاص على الأقل.

كما احتجزت القوى الأمنية أموالهم وممتلكاتهم، ريثما تكتمل التحقيقات والإجراءات القضائية.

وكانت القوى الأمنية التابعة لـ”لإدارة الذاتية” قد ألقت القبض على عدة أشخاص من أعضاء “الإدارة الذاتية”، ليتبعه توقيف آخرين لاستكمال التحقيق معهم.