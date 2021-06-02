مع استمرار عمليات البحث عن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.. أكثر من 110 ضربة جوية من طائرات النظام المروحية والحربية الروسية

قصفت طائرات حربية وحوامات تابعة للنظام السوري بأكثر من 110 ضربة جوية، حيث نفذت الطائرات الحربية الروسية نحو 100 غارة، تركزت على بادية الشولا بدير الزور ومنطقة السخنة شرقي حمص، بينما ألقت 4 حوامات تابعة للنظام السوري براميل متفجرة، تزامنًا مع تحليقها لرصد حركة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

كما حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء مناطق عدة من البادية السورية، تزامنًا مع استمرار عمليات البحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، خلال أيار الفائت، الشهر الـ 68 من عمر دخول روسيا على خط العمليات العسكرية في سوريا، مقتل 27 عنصراً من تنظيم “الدولة الإسلامية” وإصابة 41 آخرين، جراء أكثر من 1050 ضربة جوية نفذتها طائرات حربية روسية، استهدفت نقاط انتشارهم في البادية السورية، غالبيتهم قتلوا ضمن بادية الرقة ودير الزور وحمص وبدرجة أقل مثلث حلب – حماة – الرقة.