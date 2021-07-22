مع استمرار عمليات البحث عن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.. الطائرات الحربية الروسية تقصف مناطق متفرقة في البادية السورية 

قصفت طائرات حربية روسية كل من بادية الشولا جنوبي دير الزور، والرصافة في الجنوب الغربي لمحافظة الرقة، تزامنًا مع استمرار عمليات البحث لقوات النظام والمسلحين الموالين لها عن مخابئ عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما نفذت الطائرات الحربية الروسية عدة غارات على باديتي حماة وحمص.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، في 20 تموز، تنفيذ المقاتلات الروسية لأكثر من 50 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تناوب 6 مقاتلات روسية على قصف البادية السورية، استهدفت خلال كهوف ومغر واقعة ضمن ريف حماة الشرقي وبادية معدان في الرقة، وبادية حمص الشرقي بالإضافة لمحيط جبل البشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.

وأشار المرصد السوري، في 19 تموز، إلى مقتل 4 من عناصر قوات النظام برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، حيث جرى قتلهم من قِبل عناصر التنظيم خلال قيام مجموعات عسكرية من قوات النظام بعمليات تمشيط في البادية قبل وقوعهم في كمين وقتلهم على يد عناصر التنظيم، حيث جرى تشييع جثامين القتلى من المشفى العسكري في مدينة حمص.