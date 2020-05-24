مع استمرار عناصر فصائل “نبع السلام” افتعال الحرائق في ريف تل تمر.. أضرار كبيرة في المحاصيل والمعدات الزراعية

أفادت مصادر أهلية للمرصد السوري، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا يواصلون حرقهم للمحاصيل والمشاريع الزراعية في ريف تل تمر، حيث شاهدهم الأهالي، اليوم، يفتعلون حرائق في قرى القاسمية وأم الخير ومناطق أخرى في ريف تل تمر، ولا تزال الحرائق مندلعة حتى الآن، حيث ألحقت أضرارا كبيرة في المحاصيل ومعدات المشاريع الزراعية، مثل محركات استخراج المياه وآلات زراعية أخرى وخزانات للمياه ومنازل المواطنين في تلك المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد أمس، امتداد الحرائق في ريف تل تمر إلى بلدة أم الكيف، بعد نشوب عدة حرائق في المحاصيل الزراعية في قرى القاسمية والرشيدية والريحانية والداودية بريف تل تمر، وأفادت مصادر أهلية بأن المزارعين في شمال شرق سوريا يحصدون محصولهم قبل نضوجه خوفا من وصول الحرائق إليهم.

وتعمد الفصائل الموالية لأنقرة على مدار الأيام القليلة الفائتة، إلى إضرام النيران ضمن حقول ومحاصيل زراعية تعود ملكيتها للمدنيين على مقربة من مناطق سيطرتها شرق وشمال شرق سوريا، عبر استهدافها بالقذائف والرشاشات، وسط صعوبات بالغة يواجهها الأهالي في إخماد تلك الحرائق المفتعلة، نظرا لقربها من مناطق نفوذ الأتراك والفصائل.