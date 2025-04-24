مع استمرار مخاطرها.. استشهاد طفل ومواطن بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريفي منبج والسويداء

مع استمرار مخاطرها.. استشهاد طفل ومواطن بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريفي منبج والسويداء

استشهد طفل، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية العلفارس جنوب الخفسة بريف منبج، ضمن مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني”.

كما استشهد مواطن أخر ينحدر من قرية أبو حارات شمال شرقي السويداء، جراء انفجار لغم أرضي آخر من مخلفات الحرب في منطقة الحماد بريف السويداء.

ولا تزال مخلفات الحرب تحصد أرواح المدنيين في عموم مناطق سورية، ما يستدعي تدخلا عاجلا للحد من مخاطرها.

وبلغ عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ بداية عام 2025 نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الحرب السورية 368 شخصاً، بينهم 84 طفلاً و 24 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 382 آخرين بجراح، بينهم 161 طفلاً و9 سيدات، تُوزعوا على النحو التالي:

-مناطق سيطرة حكومة دمشق: استشهد 293 شخص، بينهم 17 سيدات و 68 طفلًا، من بينهم 8 استشهدوا أثناء جمع الكمأة بينهم سيدة وطفل، وأصيب 271 بينهم 102 طفلًا و3 سيدات، و6 بينهم 3 أطفال أثناء جمع الكمأة.

-مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”: استشهد 19 أشخاص، بينهم 10 أطفال وسيدة، وأصيب 39 آخرون بجروح، بينهم 33 طفلًا.

-مناطق سيطرة “الجيش الوطني”: استشهد 56 شخصاً، بينهم 6 أطفال و 6 سيدات ، وأصيب 72 بجروح، بينهم 26 طفلاً و6 سيدات.