مع استمرار نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لـ”قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، على طريق “حقل العمر” النفطي في ريف دير الزور، ما أسفر عن أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتشهد مناطق ريف دير الزور انتشاراً ونشاطاً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، التي تستهدف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية والمتعاونين معهم، بالإضافة إلى مواطنين يمتنعون عن دفع “الزكاة”.

وعُثر صباح اليوم الثلاثاء، على عنصر في صفوف قوات سوريا الديمقراطية مقتولاً بعدة طلقات نارية بالرأس ضمن الأراضي الزراعية الواقعة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.