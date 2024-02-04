مع اشتداد البرد.. طن الحطب بـ 3 ملايين ليرة سورية كيف يتدبر أهالي حمص وسط سورية أحوالهم؟

محافظة حمص: شهدت أسعار مواد التدفئة في محافظة حمص وسط سورية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة المتزامنة مع انخفاض درجات الحرارة التي تسيطر على البلاد بشكل عام.

وبحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بحمص فإن سعر طن الحطب تراوح ما بين 3 إلى 3.5 مليون ليرة سورية في سابقة لم يألفها الأهالي على الرغم من مرور ما يقارب 6 أعوام من سيطرة النظام السوري على كامل المحافظة والتي تزامنت مع إطلاق المسؤولين لعشرات الوعود الوردية لما ستكون عليه الأوضاع المعيشية بعد انتهائها من ترحيل المعارضين للشمال السوري.

(محمد.أ) أحد سكان حي القرابيص في حمص قال مستغرباً ومستنكراً لما آلت إليه الأوضاع في المدينة خلال حديثه للمرصد السوري: هل تعلم معنى أن تدفع مبلغ 3 مليون ليرة ثمن بعض الحطب لتحظى أنت وأطفالك بالدفء في فصل الشتاء؟. الأمر جداً صعب يكمل (محمد.أ) لا سيما لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط الذين يتقاضون أجرة المياومة لا تزيد عن 40 – 50 ألف ليرة سورية في أحسن الأحوال، الأمر الذي يعني اضطرارهم للعمل لمدة شهرين متتاليين دون انقطاع للحصول على حطب التدفئة، وهو أمر مستبعد للغاية نظراً للاحتياجات اليومية للأسرة من مأكل ومشرب وأدوية ومستلزمات منزلية.

ضعف المدخول مقارنة مع المصروف، والذي لم تعد لدى شريحة واسعة من الأهالي القدرة على مجاراته جعل من الدفء أمراً ثانوياً بالنسبة لهم، والذين باتوا يعتمدون على بعض العلب البلاستيكية أو الثياب المهترئة لإيقادها ضمن المدافئ التي صدأت بعدما توقفت أفرانها عن العمل لفترات طويلة.

وشهدت أسعار المحروقات في حمص ارتفاعاً لأسعارها ضمن السوق السوداء حيث بلغ سعر برميل المازوت (الساتكوب) بمليونين و900 ألف بمعدل 13181 ليرة سورية للتر الواحد، بالوقت الذي سجل سعر برميل المازوت الشرقي المستخرج بطريقة بدائية والذي يتم إحضاره عن طريق سائقي صهاريج نقل النفط العاملة خط مصفاتي حمص وطرطوس سعر 2.625 ألف ليرة بمعدل 11930 ليرة للتر الواحد.

ومع إرتفاع أسعار الحطب والمازوت لم ينتظر تجار “البيرين” مخلفات عصير الزيتون طويلاً حتى يعلنوا عن رفع أسعار تلك المادة التي لجأ إليها الأهالي سابقآ نظراً لتدني سعرها مقارنة بباقي مواد التدفئة ليتفوق سعرها على سعر الحطب مسجلة سعر يزيد عن 3 ملايين ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام ساهمت بشكل كبير برفع أسعار المحروقات ضمن مناطق سيطرة النظام في الداخل السوري من خلال توالي القرارات الصادرة عنها بما يخص رفع أسعار المازوت والبنزين المدعوم للآليات والسيارات الخاصة، بالتزامن مع توقف عملية توزيع مخصصات التدفئة للأهالي بموجب البطاقة الذكية (تكامل).