مع اقتراب الانتهاء من عمليات التمشيط عند سرير نهر الفرات.. مقتل وإصابة 46 شخصا غالبيتهم من المسلحين المحليين والميليشيات الموالية للنظام في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور: استهدفت قوات سوريا الديمقراطيّة بقذائف الهاون نقاط وتجمعات ميليشيات قوات النظام على الضفاف الغربية لنهر الفرات، ردا على قصف الأخيرة لمناطق “قسد”.

كما استهدفت “قسد” بالطائرات المسيرة مواقع ميليشيات النظام قرب منطقة الميادين والمعبر النهري، في حين لايزال القصف مستمرا حتى اللحظة.

وارتفع عدد قتلى قوات النظام والمسلحين الذين كانوا يحاولون العبور من منطقة الميادين إلى الضفة الشرقية للفرات إلى 15 عنصر من المسلحين المحليين وميليشيات قوات النظام.

وبالتوازي مع ذلك، حلقت طائرات حربية تابعة لـ”التحالف الدولي” في أجواء المنطقة، تزامنا مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من الانتهاء من عمليات التمشيط ضد المسلحين المحليين على سرير نهر الفرات، فيما تبقى أمامها مسافة 1 كيلومتر حتى الانتهاء بشكل كامل.

ويشار إلى أن الاشتباكات تدور بشكل متقطع في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من ضفاف نهر الفرات، وسط حركة نزوح من قبل الأهالي باتجاه الطيانة والقرى المجاورة لها، بينما تنزح العائلات إلى أماكن أكثر أمنا، بسبب القصف المدفعي للنظام من جانب، وفرض حظر تجوال من قبل “ٌقسد” من جانب آخر.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن مسلحين محليين نفذوا عملية تسلل في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بغطاء مدفعي من قبل قوات النظام، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المسلحين وقوات سوريا الديمقراطية على محورين في البلدة.

وبلغت حصيلة قتلى خلال الاشتباكات الدائرة منذ فجر اليوم 19 وهم: 15 من مسلحين محليين و3 من قوات سوريا الديمقراطية وسيدة.

كما أصيب 37 شخص، وهم: 4 مدنيين بقصف مدفعي للنظام و26 من عناصر المسلحين المحليين، و 7 من قوات سوريا الديمقراطية في الاشتباكات الدائرة.