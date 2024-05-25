مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة للإعلان عن “دولة الخلافة”.. استنفار وإجراءات أمنية مشددة لقوات النظام في البادية السورية

مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة للإعلان عن “دولة الخلافة”.. استنفار وإجراءات أمنية مشددة لقوات النظام في البادية السورية

استنفرت قوات النظام في باديتي حمص ودير الزور واستقدمت تعزيزات عسكرية على دفعات، إلى المواقع العسكرية والمنشآت النفطية.

وشهدت المناطق ذات الخاصرة الرخوة التي ينطلق منها التنظيم لشن عملياته، إجراءات أمنية مشددة من قبل الحواجز في باديتي حمص ودير الزور، مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لقيام “دولة الخلافة”.

وأشار المرصد السوري، خلال الأسبوع الفائت، إلى وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من تشكيلات قوات النظام والفرقة 25 مهام خاصة، إلى مواقع قوات النظام في البادية السورية، وتضم التعزيزات دبابات ومدرعات ومدفعية ثقيلة وراجمات الصواريخ.

بعد شن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوم على موقع يتمركز فيه عناصر من الفرقة “25 مهام خاصة” التابعة لقوات النظام في بادية السخنة بريف حمص الشرقي.

كما سبق الهجوم تعزيزات لقوات النظام إلى مناطق البادية السورية، تحضيراً للبدء بحملة تمشيط بحثاً عن خلايا “التنظيم”.

وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” عن قيام “دولة الخلافة” في 29 حزيران من العام 2014، على لسان المتحدث الرسمي في التنظيم آنذاك “أبو محمد العدناني”، وهذا الإعلان الذي كان باكورة، لعمليات عسكرية واسعة ترافقت مع إجراءات اقتصادية واجتماعية ومعيشية وصحية وعمليات أخرى شملت كافة مناحي الحياة في المناطق التي سيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل الأراضي السورية، في تلك الحقبة، ومن جهته كان المرصد السوري لحقوق الإنسان متابعاً حثيثاً لهذه الأحداث اليومية، يرصدها ويوثقها وينشرها للرأي العام.